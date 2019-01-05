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Мужчина сделал предложение стюардессе на борту самолёта

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Молодой человек из Италии по имени Стефано принял решение сделать своей девушке предложение. Мужчина подарил ей кольцо прямо во время полёта.

Его возлюбленная работает стюардессой, передаёт РЕН ТВ.

Для сюрприза он договорился со всеми пассажирами экономкласса, пока бортпроводница обслуживала бизнес-класс. Интерьер воздушного судна он украсил сердечками, лентами и воздушными шариками.

На предложение руки и сердца девушка ответила согласием.

Ранее News.ru сообщал, что звезда «Экипажа» Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца на сцене музея-театра «Булгаковский дом». Для актрисы это будет второй брак.


#самолет #свадьба #предложение
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