https://static.news.ru/photo/950b45c6-96ae-11e9-82e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/CCTV Video News Agency

В китайской провинции Гуйчжоу работник местного отдела электроснабжения Чэнь Хао на лету поймал ребёнка, который выпал из окна на третьем этаже жилого дома.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, кадры которой публикует агентство CCTV+.

Мужчина неспешно шёл по улице и увидел маленького мальчика, который плакал на подоконнике третьего этажа. В какой-то момент ребёнок не удержался за подоконник и полетел вниз. Проявив недюжинную реакцию и резвость, Хао побежал к зданию и сумел поймать мальчика.

Чудо, что он не пострадал. Когда я увидел, как ребёнок падает, моей первой реакцией было спасти его, — заявил мужчина журналистам.

Через некоторое время на место происшествия подъехали полиция и медики, которые увезли ребёнка для обследования.

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