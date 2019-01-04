Мужчина взял гранату в гости к тёще

https://news.ru/storage/news/feaf82d1b0dbe7b5c77ceb9354ba1e8b/6c7e5413-55c1-45fb-941e-ad55a24ee7ac_850.jpg Master Sgt. Jeremy Lock/Wikimedia Commons

Полиция Черногории задержала 47-летнего жителя города Беране на севере страны, который отправился в муниципалитет Плав, чтобы выяснить отношения с родственниками своей жены. По данным очевидцев, он был настроен агрессивно и взял с собой ручную гранату.

Автомобиль остановили в районе Андриевицы. Полицейские установили, что мужчина перевозил отдельно взрыватель и гранату М75. Задержанный предстал перед дежурным прокурором. Теперь его обвиняют в незаконном ношении оружия, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что мужчина взорвал на территории торговой базы в Хабаровске боевую гранату. В результате он погиб, ещё троих ранило осколками.