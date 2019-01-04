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Мужчина взял гранату в гости к тёще

Master Sgt. Jeremy Lock/Wikimedia Commons

в мире [ версия для печати ]

Полиция Черногории задержала 47-летнего жителя города Беране на севере страны, который отправился в муниципалитет Плав, чтобы выяснить отношения с родственниками своей жены. По данным очевидцев, он был настроен агрессивно и взял с собой ручную гранату. 

Автомобиль остановили в районе Андриевицы. Полицейские установили, что мужчина перевозил отдельно взрыватель и гранату М75. Задержанный предстал перед дежурным прокурором. Теперь его обвиняют в незаконном ношении оружия, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что мужчина взорвал на территории торговой базы в Хабаровске боевую гранату. В результате он погиб, ещё троих ранило осколками.


#полиция #отношения #гранаты #Черногория #теща
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