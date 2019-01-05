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Мужчин арестовали за взятку картонному полицейскому

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Двое мужчин опубликовали видео, где они пытаются дать взятку вырезанной из картона фигурке полицейского на Шри-Ланке. Настоящие сотрудники правопорядка арестовали их за этот ролик.

Их обвинили в порче государственной собственности, сообщает Daily Mirror. Также они, по мнению правоохранителей, подрывают авторитет местной полиции.

Сейчас 23-летние молодые люди отпущены под залог.

Ранее News.ru сообщал, что поведение туркменских студентов на новогодние праздники стало причиной проведения собрания в Белорусском государственном университете. Взрывали петарды и метали их в милиционеров, устроили две массовые драки в общежитии и в центре Минска — вот неполный перечень безобразий, шокировавших руководство вуза.


#полиция #взятка #шри-ланка
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