Мужчин арестовали за взятку картонному полицейскому

https://news.ru/storage/news/4f989740586aa04c841e360bfa51f391/451b3f2c-9115-4297-bef6-f993dbffaa19_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Двое мужчин опубликовали видео, где они пытаются дать взятку вырезанной из картона фигурке полицейского на Шри-Ланке. Настоящие сотрудники правопорядка арестовали их за этот ролик.

Их обвинили в порче государственной собственности, сообщает Daily Mirror. Также они, по мнению правоохранителей, подрывают авторитет местной полиции.

Сейчас 23-летние молодые люди отпущены под залог.

Ранее News.ru сообщал, что поведение туркменских студентов на новогодние праздники стало причиной проведения собрания в Белорусском государственном университете. Взрывали петарды и метали их в милиционеров, устроили две массовые драки в общежитии и в центре Минска — вот неполный перечень безобразий, шокировавших руководство вуза.