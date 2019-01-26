Муж Скабеевой назвал обидчиков жены в ПАСЕ «рогулями»

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Ольга Скабеева и Евгений Попов

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов – муж журналистки Ольги Скабеевой – назвал украинских обидчиков своей жены в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) «рогулями», отметив также низкий уровень их культуры.

«Эти рогули (украинский журналист и депутат Рады) меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, обязана дать оценку произошедшему», - написал Попов на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что если в ПАСЕ никак не отреагируют на произошедшее, то «всё будет окончательно ясно».

Журналист также предположил, что если бы кто-то из представителей России позволил себе подобные грубые действия в отношении иностранного журналиста, то негативная реакция мировой общественности не заставила бы себя ждать.

«Санкции на следующий день или что бы там было? Все было бы очень-очень-очень серьезно», - написал Попов.

Ранее News.ru писал о том, что представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Борислав Берёза набросился на российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Политик оскорбил и грубо оттолкнул представителя СМИ, потребовав вернуть Крым Украине. Его примеру последовал также украинский журналист, находившийся рядом. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Березу как следует извиниться, однако сами виновники произошедшего отказались признать свою вину, отметив правильность своих действий.