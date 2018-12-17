Музей спас от «депортации» телефон-лобстер Дали

https://news.ru/storage/news/be146b5f974b448bffd591141104d633/90caea87-b8a5-4e6d-9ee2-0e2c9c42715d_850.jpg Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная галерея Шотландии приобрела за 853 тысячи фунтов стерлингов (около $1 млн) телефон в виде лобстера, который был сделан художником Сальвадором Дали. Предмету грозил вывоз за границу после продажи на аукционе иностранному коллекционеру.

Арт-объект, созданный в 1938 году, был продан на аукционе Christie`s в конце 2016 года. Однако правительство Великобритании приняло решение сохранить произведение в стране в связи с его важным культурным значением. На вывоз телефона был наложен запрет, который дал национальным учреждениям возможность собрать средства для выкупа.

Серия подобных телефонов была создана Дали по заказу Эдварда Джеймса для его дома в Лондоне. Аппараты ничем не отличаются от стандартных дисковых телефонов, за исключением трубок, оформленных в виде ракообразных. Четыре лобстера были сделаны из красного бакелита, остальные — из белого. Именно такой аппарат приобрела галерея, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что дворцовый комплекс Гугун в Пекине, известный как Запретный город, признан самым посещаемым музеем мира. В этом году его экспонаты осмотрели более 17 млн человек, что на 6,25% больше, чем в прошлом году.