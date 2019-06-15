В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.
Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского намерена переехать с Банковой улицы. В настоящее время подбирается новый офис для главы государства.
Как писал News.ru, Зеленский в день своей инаугурации 20 мая распорядился оставить свободным доступ к зданию администрации президента. Он пригласил всех желающих посетить территорию резиденции.