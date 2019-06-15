https://static.news.ru/photo/d2de1036-9087-11e9-9e75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.

Об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского намерена переехать с Банковой улицы. В настоящее время подбирается новый офис для главы государства.

Как писал News.ru, Зеленский в день своей инаугурации 20 мая распорядился оставить свободным доступ к зданию администрации президента. Он пригласил всех желающих посетить территорию резиденции.