Ещё до того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула свой пост, её восковую фигуру убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо.
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На создание восковой Мэй в костюме кораллового цвета, леопардовых туфлях, с жемчужным ожерельем и с папкой в руке было потрачено 150 тыс. фунтов стерлингов ($190 тыс.). Место у чёрной двери с номером 10, копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, теперь вакантно.
Как писал News.ru, Тереза Мэй выступила на пресс-конференции после саммита G20, где напомнила, что это последнее подобное мероприятие для неё на посту главы правительства. Она отметила, что Лондон и дальше будет поддерживать дух международного сотрудничества и компромисса. В частности, она подчеркнула, что Великобритания готова сделать шаги к нормализации отношений с Россией при условии, что Москва перестанет предпринимать действия, несущие Лондону или его союзникам угрозу.