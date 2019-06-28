https://static.news.ru/photo/fbae9020-9b1e-11e9-b36e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: madametussauds.com

Ещё до того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула свой пост, её восковую фигуру убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо.

Как пишет The Sunday Times, такое решение было принято по итогам голосования, проведённого среди посетителей музея.

На создание восковой Мэй в костюме кораллового цвета, леопардовых туфлях, с жемчужным ожерельем и с папкой в руке было потрачено 150 тыс. фунтов стерлингов ($190 тыс.). Место у чёрной двери с номером 10, копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, теперь вакантно.

Как писал News.ru, Тереза Мэй выступила на пресс-конференции после саммита G20, где напомнила, что это последнее подобное мероприятие для неё на посту главы правительства. Она отметила, что Лондон и дальше будет поддерживать дух международного сотрудничества и компромисса. В частности, она подчеркнула, что Великобритания готова сделать шаги к нормализации отношений с Россией при условии, что Москва перестанет предпринимать действия, несущие Лондону или его союзникам угрозу.