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Мусорщики из Египта объединились в борьбе за чистоту

Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Работники из сферы уборки мусора провинции Луксор в Египте сформировали профсоюз, чтобы бороться за чистоту в целях развития туризма.

По словам главы профсоюза Шехата аль-Мокаддаса, в рамках организации планируется создать туристический комитет, который будет отвечать за порядок на любимых у путешественников улицах, в районах и возле достопримечательностей.

«У нас туристическая провинция, она должна поддерживаться в образцовой чистоте», — отметил он.

Аль-Мокаддас подчеркнул, что профсоюз готов развивать данную сферу, передаёт издание Youm7.

Ранее News.ru писал, что нетронутая гробница верховного жреца впервые была найдена в Египте. Она наполнена разноцветными каменными статуями. Объекту 4400 лет. Всё это время он был скрыт в комплексе пирамид в селении Саккара, расположенном в 30 км от Каира.


#туризм #Египет #мусор #Луксор
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