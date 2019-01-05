Мусорщики из Египта объединились в борьбе за чистоту

https://news.ru/storage/news/9c885fa44023dedb602fad08dfdca428/b286d028-a71e-46e1-b8e1-4ed247e133aa_850.jpg Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Работники из сферы уборки мусора провинции Луксор в Египте сформировали профсоюз, чтобы бороться за чистоту в целях развития туризма.

По словам главы профсоюза Шехата аль-Мокаддаса, в рамках организации планируется создать туристический комитет, который будет отвечать за порядок на любимых у путешественников улицах, в районах и возле достопримечательностей.

«У нас туристическая провинция, она должна поддерживаться в образцовой чистоте», — отметил он.

Аль-Мокаддас подчеркнул, что профсоюз готов развивать данную сферу, передаёт издание Youm7.

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