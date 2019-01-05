Мусорщики из Египта объединились в борьбе за чистоту

Работники из сферы уборки мусора провинции Луксор в Египте сформировали профсоюз, чтобы бороться за чистоту в целях развития туризма.
По словам главы профсоюза Шехата аль-Мокаддаса, в рамках организации планируется создать туристический комитет, который будет отвечать за порядок на любимых у путешественников улицах, в районах и возле достопримечательностей.
«У нас туристическая провинция, она должна поддерживаться в образцовой чистоте», — отметил он.
Аль-Мокаддас подчеркнул, что профсоюз готов развивать данную сферу, передаёт издание Youm7.
Ранее News.ru писал, что нетронутая гробница верховного жреца впервые была найдена в Египте. Она наполнена разноцветными каменными статуями. Объекту 4400 лет. Всё это время он был скрыт в комплексе пирамид в селении Саккара, расположенном в 30 км от Каира.