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Муфтий Украины поздравил православных с вручением томоса

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Муфтий духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов поздравил православных верующих страны с получением томоса об автокефалии церкви. По его мнению, это событие вошло в историю как большой шаг по развитию всемирно признанной Украинской церкви и укреплению независимости государства.

«Именно в век Соборности Украины, который мы будем отмечать в этом году, украинская нация получила один из самых мощных духовных факторов, который обеспечит и охранит истинную независимость Украины — поместную православную церковь», — написал Исмагилов на своей странице в Facebook.

Муфтий пожелал митрополиту Епифанию плодотворной работы в дальнейшем развитии церкви и выразил надежду на дальнейшее углубление межрелигиозного диалога и плодотворного сотрудничества между христианами и мусульманами Украины.

Ранее, как сообщал News.ru, томос был в торжественной обстановке подписан константинопольским патриархом Варфоломеем, а затем вручён предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. Свиток будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии с участием митрополита.


#украина #автокефалия #томос
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