Мост через реку Гудзон взорван в США

Мост Таппан Зи через Гудзон взорвали в Нью-Йорке. Переправа прослужила более полувека, после чего её было решено демонтировать.
В общей сложности мост находился в эксплуатации 61 год и 9 месяцев, притом, что рассчитан был на использование в течение 50 лет. Расположенный рядом новый виадук был открыт в августе 2017 года.
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This implosion had to be one of the coolest things that I have ever shot with a drone. Watching the footage on screen and then feeling the impact of the shockwave on my chest was surreal. Normally, drones don’t record audio, so I setup separate camera, with a big microphone pointing at the bridge which was mostly blocked by a tree. Unfortunately, people assumed that my “fancy camera” was an indication that it was the best viewing spot so they surround the camera and added their own audio sound track. . . Send this clip to anyone that you know that sat on traffic on that bridge. :-) . #bridgeimplosion #bridge #sittingintraffic #karmaisabitch #tappanzeebridge #explosion
Специалисты, планируя график разборки устаревших конструкций, остановились на технологии направленного взрыва. Сейчас уничтожили восточную часть моста, в течение года планируют демонтировать и западную, сообщает New York Post.
К месту подрыва сооружения людей не подпускали почти на километр, а движение по новому мосту было приостановлено на 45 минут. Конструкции старого моста в дальнейшем предполагается поднять из воды и отправить на переработку, уточняет телеканал «360».
Тем временем, по данным USA.ONE, уже около 45 тысяч американцев подписали петицию с просьбой вернуть историческое название возведённому рядом новому виадуку. После постройки он был наречён в честь экс-губернатора Марио Куомо. Однако местные жители уверены, что не стоит забывать о коренных жителях региона — индейцах племени таппан и голландцах, ставших первыми европейскими поселенцами этой местности. Именно в их честь и был назван старый мост.
Ранее News.ru рассказывал о скандале, который разразился после того, как американский журналист Том Рогано опубликовал статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Посольство России в США назвало материал призывом к теракту и убийству людей.