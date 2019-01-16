Мост через реку Гудзон взорван в США

https://news.ru/storage/news/f5071d4aa84f4a12fd138716d2e44f62/94c459ec-6c7b-4969-a8ef-11c05ede323a_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мост Таппан Зи через Гудзон взорвали в Нью-Йорке. Переправа прослужила более полувека, после чего её было решено демонтировать.

В общей сложности мост находился в эксплуатации 61 год и 9 месяцев, притом, что рассчитан был на использование в течение 50 лет. Расположенный рядом новый виадук был открыт в августе 2017 года.

Специалисты, планируя график разборки устаревших конструкций, остановились на технологии направленного взрыва. Сейчас уничтожили восточную часть моста, в течение года планируют демонтировать и западную, сообщает New York Post.

К месту подрыва сооружения людей не подпускали почти на километр, а движение по новому мосту было приостановлено на 45 минут. Конструкции старого моста в дальнейшем предполагается поднять из воды и отправить на переработку, уточняет телеканал «360».

Тем временем, по данным USA.ONE, уже около 45 тысяч американцев подписали петицию с просьбой вернуть историческое название возведённому рядом новому виадуку. После постройки он был наречён в честь экс-губернатора Марио Куомо. Однако местные жители уверены, что не стоит забывать о коренных жителях региона — индейцах племени таппан и голландцах, ставших первыми европейскими поселенцами этой местности. Именно в их честь и был назван старый мост.

Ранее News.ru рассказывал о скандале, который разразился после того, как американский журналист Том Рогано опубликовал статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Посольство России в США назвало материал призывом к теракту и убийству людей.