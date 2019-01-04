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Москву удивил прогноз Германии по отношениям с РФ

Дирк Визе Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Дирк Визе

в мире [ версия для печати ]

Слова немецкого политика Дирка Визе о грядущем ухудшении отношений между Германией и Россией привели в недоумение Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные заявления вызывают недоумение», — сказала она радиостанции «Говорит Москва», комментируя слова Визе.

Накануне тот заявил в интервью одному из немецких изданий, что в 2019 году германо-российские отношения будут оставаться сложными из-за непредсказуемости политики Москвы. По его словам, следует ожидать их резкого ухудшения.   

Ранее немецкий журналист Ули Геллерманн раскритиковал своих коллег и власти за призывы «поставить Россию на место». Он напомнил о результатах Второй мировой войны и подчеркнул, что Берлину следует жить в мире с Москвой.


#германия #россия #отношения
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