Москву удивил прогноз Германии по отношениям с РФ

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Дирк Визе

Слова немецкого политика Дирка Визе о грядущем ухудшении отношений между Германией и Россией привели в недоумение Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные заявления вызывают недоумение», — сказала она радиостанции «Говорит Москва», комментируя слова Визе.

Накануне тот заявил в интервью одному из немецких изданий, что в 2019 году германо-российские отношения будут оставаться сложными из-за непредсказуемости политики Москвы. По его словам, следует ожидать их резкого ухудшения.

Ранее немецкий журналист Ули Геллерманн раскритиковал своих коллег и власти за призывы «поставить Россию на место». Он напомнил о результатах Второй мировой войны и подчеркнул, что Берлину следует жить в мире с Москвой.