https://static.news.ru/photo/c3a236e4-9e5e-11e9-a666-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Frolov/Global Look Press

МИД России вручил послу Японии ноту протеста в связи с тем, что в материалах к саммиту G20 в Осаке Курильские острова были обозначены как японская территория. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, Москва отметила, что японская сторона злоупотребила функциями председателя «Большой двадцатки» для продвижения необоснованных претензий на территории, которые принадлежат России, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, очередной раунд двусторонних российско-японских консультаций на высоком уровне, состоявшийся в мае, прошёл весьма напряжённо. Представители Токио выразили недовольство восстановлением и модернизацией российской военной инфраструктуры на Курилах. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что острова являются суверенной территорией России.