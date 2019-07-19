https://static.news.ru/photo/0d8fe0ca-aa1d-11e9-b382-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия на конфиденциальной основе ведёт консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, сбитому в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характера этого процесса, — цитирует Грушко ТАСС .

Как писал News.ru, ранее родственники погибших при крушении малайзийского Boeing в Донбассе выпустили специальное заявление к пятилетию катастрофы МН17. Они обратились к властям РФ с просьбой признать свою ответственность за инцидент.

Международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также Леонид Харченко с Украины. Им заочно предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание начнётся 9 марта 2020 года.

Исследователи Bellingcat в свою очередь обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению МН17. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.