Посольство России в Лондоне отреагировало на требование Великобритании открыть доступ международным наблюдателям в области прав человека в Крым. При этом полуостров был назван «незаконно аннексированным». Как заявили российские дипломаты, Крым в равной мере открыт для любых посетителей.
Хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны. В этой связи указанный призыв Форин Офиса вызывает недоумение, — говорится в заявлении на официальном сайте дипмиссии.
Призыв Великобритании прозвучал на сессии Совета по правам человека ООН, уточняет «Политэксперт». Москва расценила его как недобросовестную попытку использовать проблематику прав человека, отмечает RT.
Ранее News.ru писал, что президент Чехии Милош Земан посоветовал Украине забыть о Крыме. По его словам, введённые из-за Крыма санкции против России не принесли того результата, на который рассчитывали на Западе