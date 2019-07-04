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Кот выволок кобру из дома на юге Индии, в котором находились дети его хозяина. Домашний питомец обнаружил ядовитую змею в коридоре и не позволил ей добраться до лестницы на второй этаж.

В схватке кот продемонстрировал хорошую реакцию, уворачиваясь от выпадов кобры. Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы схватить рептилию и в зубах вынести на улицу. Ролик, запечатлевший схватку, опубликован на YouTube....