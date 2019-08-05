Заявление президента России Владимира Путина из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) косвенно подтверждает опасения Вашингтона — о разработке запрещённой ракеты наземного базирования и её возможных испытаниях. Эксперты считают, что в текущей ситуации Москва пытается «вынести за скобки» существование спорной ракеты 9М729.

Президент России Владимир Путин 5 августа провёл оперативное совещание с членами Совбеза после выхода США из ДРСМД. По его итогам на сайте Кремля появилось официальное заявление главы государства с поручением Минобороны, МИД РФ и СВР «самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности».

В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет, — говорится в заявлении президента.

Также Путин отметил, что до поступления таких систем на вооружение угрозы будут парироваться существующими ракетами воздушного базирования Х-101 и морского — «Калибр», а также ещё не полученными войсками комплексами «Кинжал» и гиперзвуковыми системами «Циркон». А разработка, производство и развёртывание ракет средней и меньшей дальности будут носить исключительно «зеркальный характер».

MOD Russia/Global Look Press

Фраза о готовности к «полноформатной разработке ракет» — ключевая с точки зрения подхода Москвы к ДРСМД. Ещё в начале февраля 2019 года президент одобрил инициативы министра обороны Сергея Шойгу — глава военного ведомства распорядился в кратчайшие сроки начать разработку сухопутного варианта ракетного комплекса «Калибр», оснащённого крылатой ракетой большой дальности. Тогда опрошенные News.ru эксперты высказали предположение, что пусковые установки, разработанные для «спорной» ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», могут быть использованы и для будущих сухопутных «Калибров» с радиусом более 500 км. Американская сторона, заявлявшая о том, что ракета 9М729 нарушает ДРСМД, также отмечала её сходство с крылатой ракетой морского базирования ЗМ-14 комплекса «Калибр-НК». Обе эти ракеты производятся на ОКБ «Новатор» в Екатеринбурге, у них одинаковые маршевые двигатели Р95−300, схожие габариты и основные тактико-технические характеристики.

По мнению экспертов, работы по созданию ракеты наземного базирования дальностью выше 500 км могли быть выполнены ещё до февраля 2019 года, когда российская сторона публично объявила о планах по разработке запрещённых Договором ракет.

Россия официально начала разработку ракет после 1 февраля, но в действительности, раз не потребовалось выделять дополнительные средства вне рамок Госпрограммы вооружений-2027, разработка велась все эти годы: ДРСМД никогда не запрещал разработку ракет — только испытания наземных, поэтому их, наземные, испытывали как морские и противокорабельные, отметил News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Он также высказал предположение, что фраза президента о не размещении Россией ракет средней и меньшей дальности, пока этого не сделают США, направлена на то, чтобы «вывести за скобки ракету 9М729».

Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Российское предложение по мораторию на размещение ракет в Европе не сработает, так как сразу исключает нашу ракету 9М729. Её американцы считают нарушением ДРСМД — они заявляют о том, что порядка 60-80 единиц уже развёрнуто на европейском направлении. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Эксперт сравнил ситуацию с периодом 70-80-х годов, когда СССР развернул около 200 ракетных комплексов средней дальности РСД-10 «Пионер» (SS-20). В ответ США заявили о готовности развернуть РСД Pershing-2, и СССР решил предложить ввести мораторий.

Комментируя планы США по развёртыванию ракет, на которые Россия может ответить, Фролов напомнил о планах Вашингтона в Азии, которые включают в себя размещение ракет в Гуаме и, возможно, в Японии. По его мнению, американские средства для развёртывания в регионе — ракеты с дальностью 900, 3000 и 4000 км, наземные крылатые ракеты на базе авиационных JASSM-ER.