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Россия отказалась вмешиваться в вопросы престолонаследия в СА

Alberto Pezzali/Global Look Press

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что в Москве выступают против вмешательства США в вопросы престолонаследия в Саудовской Аравии.

«Мы выступаем против вмешательства. Эти вопросы должны решать руководство и народ Саудовской Аравии», —  сказал Богданов в интервью агентству Bloomberg.

Российский политик отметил, что в США не имеют права решать или даже думать о том, кто должен править в Саудовской Аравии, сейчас или в будущем.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщали, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы поддержать в качестве претендента на трон брата короля вместо наследного принца.

Король Саудовской Аравии планирует передать власть принцу Мухаммеду бен Сальману, которого обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

News.ru писал, что Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии прокуратуры Турции, репортёра убили и расчленили, после чего уничтожили останки. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было спланировано заранее.


#сша #москва #россия #САУДОВСКАЯАРАВИЯ #МИД #ДжамальХашогги
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