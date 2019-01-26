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Москва поможет Мадуро наладить контакт с оппозицией Венесуэлы

Rafael Hernandez/Global Look Press

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Венесуэла готова принять посредничество России в установлении диалога между правительством и оппозицией. Речь идёт о предложениях, озвученных ранее российским МИДом.

«Иного ответа быть не должно, учитывая большой подобный опыт России в посредничестве в крупных конфликтах, которые существуют в мире», — заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Он отметил, что Николас Мадуро также принял предложения о посредничестве в переговорах от Мексики и Уругвая. Мадуро ранее неоднократно выражал готовность к началу такого диалога. Однако представители оппозиции, соглашаясь на переговоры, отказываются подписать любые соглашения «по соответствующим указаниям из Соединённых Штатов», отметил Тортоса. 

25 января Мадуро в очередной раз заявил, что готов встретиться с лидером республиканской оппозиции Хуаном Гуайдо. Однако самопровозглашённый президент Гуайдо отказался от этого предложения, заявив, что республиканская оппозиция не готова на «фальшивый диалог» с правительством, писал News.ru.


#россия #венесуэла #николасмадуро
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