Москва поможет Мадуро наладить контакт с оппозицией Венесуэлы

https://news.ru/storage/news/a88873bbbed0e27339e89eaf63a1723e/bc9b08a6-d705-44b1-994f-f54c74c7efe8_850.jpg Rafael Hernandez/Global Look Press

Венесуэла готова принять посредничество России в установлении диалога между правительством и оппозицией. Речь идёт о предложениях, озвученных ранее российским МИДом.

«Иного ответа быть не должно, учитывая большой подобный опыт России в посредничестве в крупных конфликтах, которые существуют в мире», — заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Он отметил, что Николас Мадуро также принял предложения о посредничестве в переговорах от Мексики и Уругвая. Мадуро ранее неоднократно выражал готовность к началу такого диалога. Однако представители оппозиции, соглашаясь на переговоры, отказываются подписать любые соглашения «по соответствующим указаниям из Соединённых Штатов», отметил Тортоса.

25 января Мадуро в очередной раз заявил, что готов встретиться с лидером республиканской оппозиции Хуаном Гуайдо. Однако самопровозглашённый президент Гуайдо отказался от этого предложения, заявив, что республиканская оппозиция не готова на «фальшивый диалог» с правительством, писал News.ru.