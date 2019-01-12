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Москва ответила на планы США отправить корабли в Арктику

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич Viktor Chernov/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

в мире [ версия для печати ]

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал планы Вашингтона летом отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.

Он посоветовал США задуматься о смысле российских визитов в Венесуэлу, а также подчеркнул, что защита северных границ России является надёжной.

«Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем», — отметил сенатор.

Он также добавил, что Москва заранее знает, какие опасности оттуда можно ожидать, поэтому все ответы не заставят себя ждать.

«Речь идёт не только о зеркальных ответах», — сказал Клинцевич РИА Новости.

В декабре два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 совершили перелёт из России в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. Кроме того, делегация российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком посетила Каракас в ноябре 2018 года.

Ранее News.ru писал о том, что США летом отправят в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах. По словам главы ВМС США Ричарда Спенсера, Вашингтону стоит поискать там «исследования и спасательные операции», которыми Москва объясняет своё присутствие в Арктике. Позже Спенсер пояснил, что это был ироничный комментарий.


#Клинцевич #арктика
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