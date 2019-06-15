https://static.news.ru/photo/49e9637a-902d-11e9-8502-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль придерживается сдержанного оптимизма по поводу будущей политики Киева и российско-украинских отношений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается возможной организации встречи российского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, то в этом вопросе чёткого понимания пока нет, и Путин занимает выжидательную позицию, добавил представитель Кремля.

Для Путина лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договорённостей, — сказал Песков в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее Песков предположил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести переговоры накануне саммита G20 в Осаке, писал News.ru.