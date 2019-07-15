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Россия решительно осудила санкции Евросоюза против Турции после обострения ситуации в Средиземноморье. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что это ещё больше усугубит многолетний конфликт.

Мы исходим из того, что когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта, — цитируют его « Известия ».

Он отметил, что Москва не поддерживает и Турцию, которая отправила в исключительную экономическую зону Кипра буровые суда для добычи природного газа. По его мнению, теперь решить инцидент на Кипре должен Совет Безопасности ООН, передаёт Nation-news .

Ранее в Евросоюзе решили значительно сократить помощь Турции. Европейскому инвестиционному банку предложено пересмотреть кредитную деятельность в этой стране. В первую очередь это коснётся кредитов, выдаваемых по государственным проектам. Таков ответ ЕС на бурение в водах Кипра, которое ведёт Анкара, писал News.ru.