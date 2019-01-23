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Москва осуждает взрыв в сирийском Манбидже

Мария Захарова Сергей Лантюхов/News.ru

Мария Захарова

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает взрыв в сирийском Манбидже, где погибли американские служащие.

«Конечно, этот инцидент заслуживает решительного осуждения», — отметила она на брифинге.

16 января жертвами боевиков стали четыре бойца американской армии. Ещё трое получили ранения. Всего атака террористов унесла жизни 15 человек. Устройство сработало в непосредственной близости от ресторана. Диверсию устроил смертник, одетый в заминированный жилет, писал News.ru.


#сирия #мариязахарова
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