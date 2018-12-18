Москва и Минск подпишут соглашение о признании виз

Проект соглашения между Россией и Белоруссией о взаимном признании въездных виз может быть подписан в рамках встречи президентов двух стран, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун.
Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены пообщаться в Минске 25 декабря.
Как отметил Бегун, сейчас проект соглашения находится в администрации президента Белоруссии.
«Надеюсь, в ближайшее время будет принято соответствующее решение», — цитирует Бегуна РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что представители России и Эстонии ведут переговоры о введении упрощённого режима получения виз. Такие льготы могут начать действовать для жителей приграничных районов.