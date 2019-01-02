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Мощный ураган надвигается на юг Таиланда

Berlin/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Основная часть южных территорий Таиланда оказалась на пути сильнейшего тропического урагана, которого здесь не видели больше полувека. Под ударом стихии — острова Самуи и Пхукет, а также туристические зоны провинций Пхангнга и Краби.

Такого ненастья в этой части королевства не было с 1962-го, когда жертвами вихря стали более 900 человек. Более поздние были не столь фатальными. С тех пор самый крупный тропический шторм проходил в 1989 году, когда погибли свыше 400 человек.

Нынешний тайфун сформировался в атмосфере над Южно-Китайским морем и некоторое время спустя перешёл в состояние тропического урагана. Сейчас он движется к побережью Сиамского залива, сказано в специальном заявлении Института гидрологической и сельскохозяйственной информации Министерства науки и технологий страны.

Метеорологи ожидают, что ураган с 2 по 5 января пройдёт через весь юг королевства от Сиамского залива до Андаманского моря. Порывы ветра в провинции Чумпхон уже сейчас достигают 65 км/ч.

Между тем, в Таиланде сейчас в разгаре туристический сезон. Время дождей там традиционно наступает летом.

Ранее News.ru сообщал, что пара из России заблудилась в лесопарке Са Нанг Манора в провинции Пхангнга. На поиски были отправлены офицеры полиции, которые несколько часов прочёсывали лес в поисках пропавших. В итоге туристы нашлись сами.


#туризм #Таиланд #ураганы
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