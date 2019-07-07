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Иракские военнослужащие при поддержке ВВС международной коалиции приступили к проведению операции под кодовым названием «Воля к победе», направленной против банд боевиков, которые находятся в пограничных с Сирией районах.

По словам заместителя командующего ВС республики генерала Абдель Амира Рашида Яраллы, армия Ирана действует сразу в трёх провинциях — Анбар, Найнава и Салах эд-Дин на западе страны. Помимо регулярных войск,...