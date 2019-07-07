Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 36 км, передаёт
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,9. Толчки были зафиксированы в 18:08 мск в 129 км юго-западнее города Тернате.
Как писал News.ru, океан полностью смыл «остров землетрясений» под названием Залзала. Это произошло через шесть лет после того, как территория появилась на свет в результате мощного подземного толчка, унёсшего жизни более 800 человек.