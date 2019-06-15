Премьер-министр Молдавии Майя Санду провела телефонные переговоры с еврокомиссаром ЕС по политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом.
Во время беседы глава молдавского кабмина заверила собеседника, что новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Майя Санду подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии,— говорится в сообщении миссии ЕС в Кишинёве, которое цитирует ТАСС.
В продолжение темы премьер пригласила еврокомиссара посетить Кишинёв в ближайшее время.