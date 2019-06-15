https://static.news.ru/photo/cdc5bcb4-9034-11e9-a02a-fa163e074e61_1024.jpg Майя Санду Фото: instagram.com/maia.sandu

Премьер-министр Молдавии Майя Санду провела телефонные переговоры с еврокомиссаром ЕС по политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом.

Во время беседы глава молдавского кабмина заверила собеседника, что новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Майя Санду подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии, — говорится в сообщении миссии ЕС в Кишинёве, которое цитирует ТАСС .

В продолжение темы премьер пригласила еврокомиссара посетить Кишинёв в ближайшее время.

Ранее Санду заявила, что Молдавия открыта для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества, писал News.ru.