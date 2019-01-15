Молдавские вандалы станут фигурантами уголовного дела

Суд города Хынчешты в Молдавии обязал прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении осквернителей мемориала советским воинам у села Леушены. По словам лидера партии «Наш дом — Молдова» Григория Петренко, на вынесение постановления суду потребовалось четыре месяца.
Поводом для разбирательства послужил иск, поданный активистами партии. Они требовали привлечь к ответственности сторонников бывшего министра обороны Анатолия Шалару, чья Партия национального единства ранее заявила о своей причастности к инциденту. Петренко отметил, что прокуратура всячески старалась выгородить злоумышленников.
«Будем следить за дальнейшими действиями прокуроров. Надеюсь, что это уголовное дело будет уроком для всех тех, кто воюет с памятниками и занимается вандализмом», — цитирует политика портал «Молдньюс».
Мемориал, посвященный героям Ясско-Кишиневской операции, которые в 1944 году освободили Молдавию, был осквернён в августе 2018 года. Вандалы раскрасили постамент в цвета молдавского флага и вырезали герб республики, чтобы он походил на идентичный по цветам румынский флаг.
Ранее News.ru писал об осквернении памятника советским воинам в Риге. Вандалы разбили гранитный монумент и нанесли похабные надписи на постамент. Инцидент произошёл в районе Зиепниеккалнс, где похоронены тысячи советских военных, погибших в нацистском плену.