https://static.news.ru/photo/3452d120-8ebd-11e9-a8de-fa163e074e61_1024.jpg Президент Молдавии Игорь Додон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку, что даёт шанс на урегулирование политического кризиса в стране.

Мы уходим в оппозицию, — сообщил вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь.

Однако Демпартия продолжит настаивать на досрочных выборах в парламент, передаёт ТАСС .

24 февраля 2019 года на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является президент страны Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы, которая отличается особой русофобией. Её возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. Третье место занял правый проевропейский блок ACUM. Однако им всем не удалось договорится о формировании коалиции. Поэтому 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента.

8 июня представители блока ACUM пришли в парламент и избрали его главой Зинаиду Гречаный (лидер социалистов), а премьер-министром — Майю Санду (глава ACUM). В этот же день КС страны распустил парламент, главу государства временно отстранил и назначил и.о. президента. По мнению молдавского депутата Богдана Цырдя, из-за этого создалась ситуация двоевластия, писал News.ru.