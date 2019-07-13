https://static.news.ru/photo/5d571630-a58d-11e9-ac77-fa163e074e61_1024.jpg Майя Санду Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что новые власти республики желают остановить беззаконие и избавиться от коррупционных схем. Политик добавила, что они рассчитывают на помощь Соединённых Штатов.

Сегодня, как никогда прежде, Молдова нуждается в поддержке США. Нам нужна поддержка в борьбе против коррупции, отмывания денег и контрабанды, против монополизма в экономике, — заявила молдавский глава кабмина на пресс-конференции, в которой участвовал заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Санду также сказала, что «США были и остаются стратегическим партнёром Молдавии, который поддерживает усилия стать свободной и демократической страной», пишет « Интерфакс ».

Хейл одобрил стремления новой власти.

Мы ценим усилия правительства Молдавии в реализации реформ и борьбе с коррупцией. Результаты этих реформ благоприятно скажутся на развитии страны и уровне жизни населения, — заключил заместитель госсекретаря.

Ранее News.ru писал, что Санду сообщила о возможном привлечении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Речь идёт про изменения в системе юстиции.