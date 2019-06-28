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Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в организации контрабанды и коррупционных схем во время нахождения у власти.

По её словам, Киев поддерживал активные связи с беглым лидером Демократической партии Молдавии, олигархом Владимиром Плахотнюком. Этот негласный союз якобы помогал выживать властям Приднестровья.

Санду выразила надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский примет меры для ликвидации этих схем, однако уточнила, что ещё не общалась с ним по этому вопросу.

26 июня Следственный департамент МВД России заочно предъявил обвинение Плахотнюку в 28 эпизодах контрабанды наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, его обвиняют в выводе валюты за пределы РФ, сообщает портал Politico.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк скрывается в Лондоне. Об этом заявил министр внутренних дел республики Андрей Нэстасе, который обнародовал детали побега бизнесмена. По словам главы МВД, лидер демократов выехал из страны через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объёме.