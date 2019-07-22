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Представители Операции объединенных сил (ООС) заявили, что с начала понедельника, 22 июля, обстрелов украинских позиций не было.

Об этом пресс-центр ООС заявил в своём Facebook. Военные отметили, что 21 июля ВСУ придерживались устойчивого режима прекращения огня. При этом со стороны самопровозглашённых республик одно нарушение было — вблизи...