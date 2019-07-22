Смерть генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкии Амано стала большой потерей для всего мирового сообщества. Такую позицию высказала глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.
Она отметила, что Могерини преданно служил МАГАТЭ, чем завоевал любовь и уважение.
Это большая потеря для агентства и для международного сообщества, — цитирует РИА Новости слова Могерини.
Юкия Амано умер на 73-м году жизни. Японский дипломат возглавлял агентство с 2009 года, писал News.ru.