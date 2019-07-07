Европейский союз должен укреплять сотрудничество с Центральной Азией, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Федерика Могерини.
По её словам, заключение соглашения нового уровня между ЕС и Киргизией подтверждает необходимость этого шага. При этом она отметила огромный потенциал совместной деятельности между Европой и ЦА.
Мы сторонники того, чтобы страны Центральной Азии стали бы более активными участниками Всемирной торговой организации. Это принесёт пользу и укрепит связь именно между странами региона, — отметила Могерини.
Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Евросоюз остаётся надёжным партнёром и инвестором для стран ЦА. В пример она привела получение Киргизией €36 млн на развитие образования, заверив, что ЕС продолжит поддерживать экономические реформы и инвестиции.
Могерини добавила, что также союз отметил положительные изменения в странах Центральной Азии в области энергетики, культуры, защиты прав человека и борьбы с бедностью и будет поддерживать их в этом направлении, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сблизиться с Европейским союзом. Однако, по его мнению, всё зависит не от Москвы.