https://static.news.ru/photo/8e048e62-a0aa-11e9-be86-fa163e074e61_1024.jpg Федерика Могерини Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейский союз должен укреплять сотрудничество с Центральной Азией, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Федерика Могерини.

По её словам, заключение соглашения нового уровня между ЕС и Киргизией подтверждает необходимость этого шага. При этом она отметила огромный потенциал совместной деятельности между Европой и ЦА.

Мы сторонники того, чтобы страны Центральной Азии стали бы более активными участниками Всемирной торговой организации. Это принесёт пользу и укрепит связь именно между странами региона, — отметила Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Евросоюз остаётся надёжным партнёром и инвестором для стран ЦА. В пример она привела получение Киргизией €36 млн на развитие образования, заверив, что ЕС продолжит поддерживать экономические реформы и инвестиции.

Могерини добавила, что также союз отметил положительные изменения в странах Центральной Азии в области энергетики, культуры, защиты прав человека и борьбы с бедностью и будет поддерживать их в этом направлении, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сблизиться с Европейским союзом. Однако, по его мнению, всё зависит не от Москвы.