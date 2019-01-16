Многотысячный митинг прошёл в Гданьске в память о мэре

https://news.ru/storage/news/9fc902dec21d8f18f879835e6bbf8b89/bdb5d3db-221c-4b9b-baa5-844b4a72356e_850.jpg MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS/imago stock&people/Global Look Press

Жители Гданьска вышли на улицы города в память о мэре Павле Адамовиче, которого зарезал на благотворительном концерте психически больной человек. Несколько тысяч человек требовали от политиков избегать проявления ненависти и отказаться от взаимных обвинений.

Аналогичные акции прошли и в других польских городах, сообщает RT.

Ранее News.ru сообщал, что прокуратура польского города Гданьска изменит обвинение мужчине, напавшего с ножом на мэра Павла Адамовича. В связи со смертью градоначальника действия злоумышленника будут квалифицироваться по статье «убийство», а не как покушение.

Мужчина, ранивший ножом мэра польского города Гданьск Павла Адамовича во время благотворительного концерта, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался.