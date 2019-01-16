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Многотысячный митинг прошёл в Гданьске в память о мэре

MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Жители Гданьска вышли на улицы города в память о мэре Павле Адамовиче, которого зарезал на благотворительном концерте психически больной человек. Несколько тысяч человек требовали от политиков избегать проявления ненависти и отказаться от взаимных обвинений.

Аналогичные акции прошли и в других польских городах, сообщает RT.

Ранее News.ru сообщал, что прокуратура польского города Гданьска изменит обвинение мужчине, напавшего с ножом на мэра Павла Адамовича. В связи со смертью градоначальника действия злоумышленника будут квалифицироваться по статье «убийство», а не как покушение.

Мужчина, ранивший ножом мэра польского города Гданьск Павла Адамовича во время благотворительного концерта, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался.


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