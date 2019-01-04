USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent56.62 $ Bitcoin3,833.70 $
МОСКВА-4°C14:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Митрополит Винницкий Симеон судится с УПЦ

facebook.com/church.information.center

в мире [ версия для печати ]

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) может стать ответчиком в суде. Иск подал митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Священнослужитель принял участие в объединительном соборе украинских церквей, был предан анафеме со стороны УПЦ и перешёл на службу в новую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая должна стать автокефалией по благословению Константинополя.

Симеон требует восстановить его в должности. По его словам, он обратился в суд, так как указ, подписанный митрополитом Онуфрием, можно трактовать как наказание за уклонение от службы.

«Я — не раскольник и не позволю себя так называть! Мое исковое заявление — это шаг защиты человеческого достоинства и чести», — приводит слова Симеона пресс-служба Винницкой епархии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Он также отметил, что «люди и государства могут ссориться и портить отношения, а потом снова сходиться и делать что-то общее». Симеон подчеркнул, что «честь — другое» и что «восстановить её почти невозможно».

В УПЦ, впрочем, действия митрополита расценили как попытку вернуться в лоно церкви. Там подчеркнули: Симеон «не может не понимать, что рассмотрение вопроса о восстановлении его управляющим Винницкой епархией УПЦ может происходить только в случае его возвращения в лоно Украинской православной церкви» через покаяние, а также при наличии согласия на это вселенского патриарха Варфоломея и отпускной грамоты.

«Совершенно очевидно, что лица, имеющие целью "защиту человеческого достоинства и чести", не обращаются в суд с исковым требованием "восстановления на работе"», — заявил в Facebook центр информации УПЦ.

В церкви уточнили, что лично архиерей с подобной просьбой не обращался, и заверили, что «с пониманием воспринимают стрессовое состояние и духовную дезориентацию митрополита Симеона».

Тот, в свою очередь, утверждает, что не намерен возвращаться и вновь открыто выступил за автокефалию ПЦУ. По словам священника, в суд он пошёл как гражданское лицо Владимир Шостацкий, руководитель зарегистрированного юридического лица — управления Винницкой епархии. В качестве митрополита Симеон подготовил обращение в церковные органы, которые имеют компетенцию рассматривать такие вопросы.

Ранее, как сообщал News.ru, после отстранения Симеона от руководства епархией УПЦ в юрисдикцию ПЦУ перешли несколько приходов в Винницкой области Украины. Так же поступили и некоторые верующие в других регионах страны.


#суды #упц #церковныйраскол #пцу
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 12:51, 23 декабря 2018
Приход из Львовской области перешёл в новую церковь Украины
в мире 19:45, 21 декабря 2018
Ещё три прихода перешли в автокефальную церковь Украины
в мире 13:23, 20 декабря 2018
Украинское село перешло в автокефальную церковь
в мире 14:56, 17 декабря 2018
Синод УПЦ предал анафеме двух архиереев
Лента новостей
происшествия 14:07
Британия направила запрос на посещение Уилана
шоу-бизнес 13:59
Лепс готовится стать отцом в пятый раз
общество 13:58
Правительство поддержит музеи и культурный обмен
политика 13:57
Киеву напомнили о последствиях провокаций в проливе
спорт 13:56
Тренер «Реала» оправдался за ничью с аутсайдером лиги
Другие новости
в мире 13:41
Игровая комната Доктора Лизы появилась в сирийском госпитале
в мире 13:25
Ураган «Пабук» достиг юга Таиланда
в мире 13:00
Греков призвали сдавать ёлки для помощи нуждающимся
в мире 12:57
СБ Украины задержала пулемётчика из ДНР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top