Митрополит Винницкий Симеон судится с УПЦ

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Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) может стать ответчиком в суде. Иск подал митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Священнослужитель принял участие в объединительном соборе украинских церквей, был предан анафеме со стороны УПЦ и перешёл на службу в новую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая должна стать автокефалией по благословению Константинополя.

Симеон требует восстановить его в должности. По его словам, он обратился в суд, так как указ, подписанный митрополитом Онуфрием, можно трактовать как наказание за уклонение от службы.

«Я — не раскольник и не позволю себя так называть! Мое исковое заявление — это шаг защиты человеческого достоинства и чести», — приводит слова Симеона пресс-служба Винницкой епархии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Он также отметил, что «люди и государства могут ссориться и портить отношения, а потом снова сходиться и делать что-то общее». Симеон подчеркнул, что «честь — другое» и что «восстановить её почти невозможно».

В УПЦ, впрочем, действия митрополита расценили как попытку вернуться в лоно церкви. Там подчеркнули: Симеон «не может не понимать, что рассмотрение вопроса о восстановлении его управляющим Винницкой епархией УПЦ может происходить только в случае его возвращения в лоно Украинской православной церкви» через покаяние, а также при наличии согласия на это вселенского патриарха Варфоломея и отпускной грамоты.

«Совершенно очевидно, что лица, имеющие целью "защиту человеческого достоинства и чести", не обращаются в суд с исковым требованием "восстановления на работе"», — заявил в Facebook центр информации УПЦ.

В церкви уточнили, что лично архиерей с подобной просьбой не обращался, и заверили, что «с пониманием воспринимают стрессовое состояние и духовную дезориентацию митрополита Симеона».

Тот, в свою очередь, утверждает, что не намерен возвращаться и вновь открыто выступил за автокефалию ПЦУ. По словам священника, в суд он пошёл как гражданское лицо Владимир Шостацкий, руководитель зарегистрированного юридического лица — управления Винницкой епархии. В качестве митрополита Симеон подготовил обращение в церковные органы, которые имеют компетенцию рассматривать такие вопросы.

Ранее, как сообщал News.ru, после отстранения Симеона от руководства епархией УПЦ в юрисдикцию ПЦУ перешли несколько приходов в Винницкой области Украины. Так же поступили и некоторые верующие в других регионах страны.