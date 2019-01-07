USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent58.47 $ Bitcoin4,021.64 $
МОСКВА-10°C19:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Митрополит церкви Украины помянул патриарха Кирилла

Митрополит Епифаний president.gov.ua

Митрополит Епифаний

в мире [ версия для печати ]

Предстоятель новой церкви Украины митрополит Епифаний помянул на рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во время праздничной службы в соборе Святой Софии, которая транслировалась по украинским телеканалам, Епифаний помянул на Великом входе предстоятелей всех православных церквей, в том числе патриарха Кирилла. К этому обязывает богослужебный порядок.

Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».


#украина #церковь
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
в мире 16:29, 7 января 2019
Священник упал в обморок в ожидании томоса в Стамбуле
в мире 15:17, 7 января 2019
Томос вернут из Киева в Стамбул
в мире 02:24, 7 января 2019
«Томос» стало словом года на Украине
Лента новостей
общество 19:04
Умер историк и телеведущий Николай Лисовой
происшествия 18:58
СК расследует смерть ребёнка от неизвестной таблетки
спорт 18:53
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram
в мире 18:43
Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»
спорт 18:33
Эксперты WADA прибудут в Россию
Другие новости
в мире 18:43
Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»
в мире 18:22
Сирийские курды потребовали от США разъяснений
в мире 18:21
Юнкер и Мэй провели «дружеский разговор» по телефону
в мире 18:17
Сотни беженцев вернулись в родные края в Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top