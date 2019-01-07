Митрополит церкви Украины помянул патриарха Кирилла

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Митрополит Епифаний

Предстоятель новой церкви Украины митрополит Епифаний помянул на рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во время праздничной службы в соборе Святой Софии, которая транслировалась по украинским телеканалам, Епифаний помянул на Великом входе предстоятелей всех православных церквей, в том числе патриарха Кирилла. К этому обязывает богослужебный порядок.

Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».