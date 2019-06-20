https://static.news.ru/photo/f62bacba-938e-11e9-ae5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Роман Комков/vk.com

Участники проходящего в Тбилиси митинга за отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа закавказского государства. Полиция сдерживает митингующих.

Как заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе, передаёт РИА Новости .

По его словам, организаторы митинга требуют отставки главы МВД Георгия Гахария и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури.

Находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.

Во дворе парламента появился спецназ и спецтехника. МВД Грузии распространило заявление, в котором призывает участников митинга прекратить насилие.

Правоохранительные органы используют все предусмотренные законом меры для пресечения противоправных действий, — отмечается в заявлении.

Как пишет « Коммерсант », митинг начался 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси. Число участников акции оценивается в 10 тысяч человек.

К митингующим обратился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и призвал «поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили (председатель правящей партии „Грузинская мечта“ Бидзина Иванишвили. — Ред.)».

Поводом для недовольства стал инцидент, который произошел утром 20 июня в зале парламента. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, кресло спикера парламента Грузии занял депутат из России и обратился к собравшимся на русском языке.

Как писал News.ru, полиции пришлось эвакуировать российского парламентария из отеля «Рэдиссон», где он остановился на время проведения мероприятия в Грузии. Протестующие забросали его машину бутылками. В 19.00 мск Гаврилов и другие депутаты Госдумы покинули Тбилиси.