https://static.news.ru/photo/71ecbce0-9b19-11e9-994c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/nursultanspace

В столице Казахстана прошёл разрешённый властями митинг. На него вышли около 100 человек. По итогу участники приняли резолюцию с требованием провести конституционную реформу, взяв за основу Конституцию 1993 года.

Так, авторы документа призывают изменить законодательство о выборах и референдуме, политических партиях, митингах и шествиях. Одним из требований стало создание однопалатного парламента, поскольку «двухпалатный парламент создаётся в странах, имеющих федеративное устройство».

Кроме того, они потребовали кардинальных реформ в правоохранительной и судебной системах, списания ипотечных кредитов на единственное жильё социально уязвимым категориям населения. Среди прочего подписанты хотят, чтобы власти объявили землю, недра, ресурсы народной собственностью.

Кроме того, участники митинга считают необходимым выяснить происхождение у чиновников «необоснованных размеров недвижимого и движимого имущества, особенно заграничных счетов и имущества, принять самые жёсткие меры по их возвращению в Казахстан».

Необходимо <...> строго требовать выполнения принципа, что перед законом все равны; обеспечить гласность и открытость со стороны исполнительных государственных органов, — говорится в тексте резолюции.

Согласованный митинг 30 июня также прошёл и в Алма-Ате. На акцию вышли, по разным оценкам, от 200 до 300 человек. Там также приняли резолюцию, одним из требований которой было начать процесс демократизации общественно-политических отношений, сообщает «Интерфакс».

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