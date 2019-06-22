https://static.news.ru/photo/3188a784-9512-11e9-8e46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/georgiemhicks

Участники очередной акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели — одну из центральных улиц грузинской столицы. Они призывают граждан присоединиться к акции.

Требования митингующих остаются прежними — отставка главы МВД Георгия Гахарии, освобождение всех задержанных в предыдущие дни и досрочные выборы в парламент.

У его стен и собрались протестующие. Поначалу их было меньше, чем в предыдущие дни, и большей частью это оказалась молодёжь. Однако количество людей постепенно увеличивается.

Полицейские в происходящее не вмешиваются. Неподалёку дежурят бригады скорой помощи.

Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

В ходе предыдущих акций полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. 240 человек пострадали. Более 300 протестующих были задержаны, 120 из них арестованы. Жёсткий отпор правоохранительных органов вызвал раздражение в обществе. Генеральная инспекция МВД приступила к изучению фактов возможного превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов.