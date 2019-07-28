https://static.news.ru/photo/9e3dbbca-b14c-11e9-8156-fa163e074e61_1024.jpg Фото: GlavTW/Twitter

Организованный оппозиционной грузинской партией митинг прошёл в Батуми. Главной его темой стал призыв к официальному Тбилиси наладить диалог с Россией, а также с Абхазией и Южной Осетией.

Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой. Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. Кого или чего мы ждем? Кто как не мы должны сделать это? — обратилась депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания.

Акция проходила на батумской площади Эра. В ней участвовало несколько десятков тысяч человек, сообщает ТАСС.

Межгосударственная обстановка вновь накалилась 20 июня, когда в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

В итоге сотни людей вышли на акцию протеста. Россия запретила авиасообщение с Грузией. Демонстрации в Тбилиси продолжались больше двух недель.

Апофеоз конфликта пришёлся на 7 июля, когда грузинский журналист в прямом эфире обматерил президента Владимира Путина. Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны беглого президента Михаила Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако Путин заявил, что это чрезмерная реакция.

15 июля в Москву приехали парламентарии из Тбилиси. Встреча представителей фракции грузинского парламента «Альянс патриотов Грузии» и членов комитета Госдумы по делам СНГ проходила на Охотном Ряду. По её итогу глава думского комитета Леонид Калашников сообщил, что Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, но при понимании, что к этому готовы сами грузинские власти, писал News.ru.