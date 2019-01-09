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Миссия ОБСЕ встретилась с голодающими шахтёрами

Сергей Аверин/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Представители ОБСЕ встретились с женщинами, работающими на государственной шахте в Донецкой области, которые 2 января объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Речь идёт о сотрудниках Углехимической лаборатории № 3 шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь».

«После посещения участники акции протеста убедили лаборанта отдела качества Майю Левандовскую в связи с ухудшением состояния здоровья прекратить голодовку. Но количество протестующих не уменьшилось — к акции присоединилась отборочница проб Елена Сорокина», — сообщается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Ранее News.ru писал о том, что шахтёры не получили денег за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года. Кроме того, работодатель не погасил долг по зарплате в 34,5 млн гривен за 2016 год.


#украина #ШАХТЕРЫ #ГОЛОДОВКА
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