Миссия ОБСЕ встретилась с голодающими шахтёрами

https://news.ru/storage/news/3aa4e64320d4d183f79d34e60801b82e/c99501eb-0914-4dd0-a756-3f869a785c49_850.jpg Сергей Аверин/РИА Новости

Представители ОБСЕ встретились с женщинами, работающими на государственной шахте в Донецкой области, которые 2 января объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Речь идёт о сотрудниках Углехимической лаборатории № 3 шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь».

«После посещения участники акции протеста убедили лаборанта отдела качества Майю Левандовскую в связи с ухудшением состояния здоровья прекратить голодовку. Но количество протестующих не уменьшилось — к акции присоединилась отборочница проб Елена Сорокина», — сообщается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Ранее News.ru писал о том, что шахтёры не получили денег за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года. Кроме того, работодатель не погасил долг по зарплате в 34,5 млн гривен за 2016 год.