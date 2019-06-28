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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, лишённый неприкосновенности, заявил, что его сторонники намерены выйти на митинг в его защиту 3 июля.

Митинг состоится в Бишкеке возле здания предприятия «Форум». Мероприятие будет посвящено борьбе с беззаконием в стране. Политик подчеркнул, что его могут судить только за то, что он помог нынешнему главе...