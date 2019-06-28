Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на востоке Украины проводилось обеими сторонами конфликта в плановом режиме. Такое заключение сделала миссия ОБСЕ.
Как следует из отчёта представителей международной организации, оно успешно завершено, сообщает РИА Новости.
Миссия получила письма от вооружённых формирований с обеих сторон, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке в районе Станицы Луганской, — сообщается в отчёте СММ ОБСЕ.
Ранее представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия экономической блокады Донбасса, писал News.ru.