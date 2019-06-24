Модель из Австралии Теган Мартин не может покинуть Бали. Сотрудники аэропорта Денпасара не принимают её паспорт из-за небольшого пятна на главной странице документа.
26-летняя Тиган загрузила фотографию своего паспорта в Instagram.
Похоже, я пробуду на Бали немного дольше, чем ожидалось. Меня не пустили на самолет из-за пятна в паспорте,- написала Теган.
Девушка поблагодарила всех за заботу и советы. Она отметила, что не первая, с кем такое случилось, пишет
Когда участница конкурса «Мисс Вселенная» вернется домой неизвестно. Сотрудники аэропорта потребовали полной замены документа, удостоверяющего личность.
В аэропорту Денпасара действует строгое правило, согласно которому авиакомпания, пустившая на борт пассажира даже с минимальным повреждением удостоверяющего документа, будет оштрафована на пять тысяч долларов.
Как сообщал News.ru, Бали не вошел в список самых гостеприимных стран мирапо версии местных жителей. Пятёрку возглавил Таиланд. Далее в списке стоит Индонезия — 83%, Мексика — 77%, Тайвань — 77% и Индия — 75%