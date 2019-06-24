https://static.news.ru/photo/9141007a-96a4-11e9-98d7-fa163e074e61_1024.jpg Теган Мартин Фото: instagram.com/tegan.martin

Модель из Австралии Теган Мартин не может покинуть Бали. Сотрудники аэропорта Денпасара не принимают её паспорт из-за небольшого пятна на главной странице документа.

26-летняя Тиган загрузила фотографию своего паспорта в Instagram.

Похоже, я пробуду на Бали немного дольше, чем ожидалось. Меня не пустили на самолет из-за пятна в паспорте,- написала Теган.

Девушка поблагодарила всех за заботу и советы. Она отметила, что не первая, с кем такое случилось, пишет Daily Mail .

Когда участница конкурса «Мисс Вселенная» вернется домой неизвестно. Сотрудники аэропорта потребовали полной замены документа, удостоверяющего личность.

В аэропорту Денпасара действует строгое правило, согласно которому авиакомпания, пустившая на борт пассажира даже с минимальным повреждением удостоверяющего документа, будет оштрафована на пять тысяч долларов.

Как сообщал News.ru, Бали не вошел в список самых гостеприимных стран мирапо версии местных жителей. Пятёрку возглавил Таиланд. Далее в списке стоит Индонезия — 83%, Мексика — 77%, Тайвань — 77% и Индия — 75%