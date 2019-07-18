Победительница конкурса красоты «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина развеяла слухи о разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Модель выложила в
Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нём. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней, — призналась девушка.
Ранее СМИ сообщали, что влюблённые приняли решение расстаться. По данным журналистов, что пара якобы оформила один из самых строгих разводов в исламе.
О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола, писал News.ru.