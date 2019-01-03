Вопрос о миротворцах в Донбассе призвали обсудить в Минске

https://news.ru/storage/news/4ecaa757be98219e707dc69a639c3db5/8076dc54-53a5-4c9e-b7ab-388a55b2c61e_850.jpg Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс должен обсуждаться в «нормандском формате» или в ходе Минских переговоров. Только после этого его следует выносить на рассмотрение Совбеза ООН, заявил постпред Украины в организации Владимир Ельченко.

Он выразил мнение, что Россия не хочет договариваться в «нормандском формате», а без этого никакого результата в Совбезе ООН по миротворцам не будет.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин поддержал данную идею, но отметил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украина настаивает на более широких полномочиях для миссии, а также её размещении на всей территории вплоть до российских границ, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что украинский силовик, который попытался выйти к позициям ополчения, взят в плен, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что военный был брошен своими коллегами «при паническом бегстве».