Миротворцев ООН убили в Мали

«Голубые каски» миссии Организации Объединённых Наций убиты в результате боевых действий в Мали. Жертвами бандитов стали восемь миротворцев.
Перестрелка произошла в коммуне Агелк на севере страны. Кроме погибших, ООН сообщает о множестве раненых. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает официальная страница миссии на сайте Facebook.
Контингент размещается в Западной Африке с апреля 2013 года. К октябрю 2018-го численность миротворческих сил достигла 15 тысяч человек.
Ранее News.ru сообщал об авианалёте ВВС Израиля на сирийский аэропорт Дювали. ЦАХАЛ атаковала САР на четырёх истребителях F-16. Пилоты выпустили семь ракет. Ни один снаряд не смог «проскочить» мимо противовоздушной обороны Арабской Республики.