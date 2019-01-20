Миротворцев ООН убили в Мали

https://news.ru/storage/news/1d8a59aec050f392250ad47d59d5c8d6/1c5443cf-932c-4d5d-8baa-3d55e4731048_850.jpg Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

«Голубые каски» миссии Организации Объединённых Наций убиты в результате боевых действий в Мали. Жертвами бандитов стали восемь миротворцев.

Перестрелка произошла в коммуне Агелк на севере страны. Кроме погибших, ООН сообщает о множестве раненых. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает официальная страница миссии на сайте Facebook.

Контингент размещается в Западной Африке с апреля 2013 года. К октябрю 2018-го численность миротворческих сил достигла 15 тысяч человек.

Ранее News.ru сообщал об авианалёте ВВС Израиля на сирийский аэропорт Дювали. ЦАХАЛ атаковала САР на четырёх истребителях F-16. Пилоты выпустили семь ракет. Ни один снаряд не смог «проскочить» мимо противовоздушной обороны Арабской Республики.