https://static.news.ru/photo/96e44da0-95b6-11e9-9b49-fa163e074e61_1024.jpgСергей МироновФото: Anton Belitsky/Global Look Press
Запрет на импорт товаров станет адекватной реакцией на антироссийские выступления в Тбилиси и деструктивную позицию грузинских властей. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь. Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады — и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси, — цитирует его РИА Новости.
По мнению парламентария, самыми действенными в отношении грузинского политического руководства станут экономические санкции, в частности запрет на импорт вина и продуктов.
Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии — это благотворительность в отношении экономики этой страны, причём благотворительность за счёт отечественных виноделов и аграриев, — пояснил депутат.
Глава фракции добавил, что произошедшей ситуацией правящие круги Грузии продемонстрировали свою русофобскую позицию.
Ранее, как писал News.ru, католикос-патриарх Грузии Илиа Второй на фоне протестов в Тбилиси призвал к осторожности и недопущению ошибок. Священнослужитель добавил, что уверен в урегулировании ситуации, ибо «Грузия находится под особенным покровительством Божией Матери».