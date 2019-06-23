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Представителя Китая Цюя Дунъюя избрали гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая была создана в 1945 году.

Он стал первым представителем КНР, который является руководителем этой авторитетной международной структуры. Девятый в истории организации гендиректор был избран в Риме в ходе 41-й сессии высшего руководящего органа ФАО —...