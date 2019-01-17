Число жертв среди мирных жителей Донбасса снизилось

Миссии ОБСЕ за 2018 год удалось добиться существенного сокращения числа жертв среди гражданского населения Донбасса, заявил спецпредставитель организации Мартин Сайдик. По его словам, по сравнению с 2017 годом количество погибших мирных жителей сократилось более чем в два раза.
Соответствующее заявление он сделал по итогам очередного раунда переговоров Контактной группы в Минске, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко намеревалась сорвать заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое состоялось в Минске. По словам уполномоченного представителя ЛНР на переговорах Владислава Дейнего, украинка начала с того, что пришла на совещание в узком формате без приглашения.