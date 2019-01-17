USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.61 $ Bitcoin3,635.56 $
МОСКВА-6°C21:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Число жертв среди мирных жителей Донбасса снизилось

Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Миссии ОБСЕ за 2018 год удалось добиться существенного сокращения числа жертв среди гражданского населения Донбасса, заявил спецпредставитель организации Мартин Сайдик. По его словам, по сравнению с 2017 годом количество погибших мирных жителей сократилось более чем в два раза.

Соответствующее заявление он сделал по итогам очередного раунда переговоров Контактной группы в Минске, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко намеревалась сорвать заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое состоялось в Минске. По словам уполномоченного представителя ЛНР на переговорах Владислава Дейнего, украинка начала с того, что пришла на совещание в узком формате без приглашения.


#донбасс #жертвы #гражданскоенаселение
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 14:13, 14 января 2019
Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря
в мире 13:32, 14 января 2019
Лукашенко: «недоразумение» в Донбассе надо заканчивать
в мире 18:58, 3 января 2019
Вопрос о миротворцах в Донбассе призвали обсудить в Минске
Лента новостей
в мире 21:35
Сербскую часть «Турецкого потока» постоят до конца года
общество 21:32
Сайт крупной пиццерии упал из-за скидок
в мире 21:28
Улицы Белграда заполонили ожидающие Путина сербы
в мире 21:19
Станции перехвата ракет США объяснили оружейным лобби
в мире 21:15
Трамп пытается сохранить пост за счёт «российской угрозы»
Другие новости
в мире 21:35
Сербскую часть «Турецкого потока» постоят до конца года
в мире 21:28
Улицы Белграда заполонили ожидающие Путина сербы
в мире 21:19
Станции перехвата ракет США объяснили оружейным лобби
в мире 21:15
Трамп пытается сохранить пост за счёт «российской угрозы»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top