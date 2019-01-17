Число жертв среди мирных жителей Донбасса снизилось

https://news.ru/storage/news/c05ef2191a2460ce5d3796e05378c699/204a43c6-fab9-42a1-9ea9-741ebcc69b58_850.jpg Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Миссии ОБСЕ за 2018 год удалось добиться существенного сокращения числа жертв среди гражданского населения Донбасса, заявил спецпредставитель организации Мартин Сайдик. По его словам, по сравнению с 2017 годом количество погибших мирных жителей сократилось более чем в два раза.

Соответствующее заявление он сделал по итогам очередного раунда переговоров Контактной группы в Минске, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко намеревалась сорвать заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое состоялось в Минске. По словам уполномоченного представителя ЛНР на переговорах Владислава Дейнего, украинка начала с того, что пришла на совещание в узком формате без приглашения.