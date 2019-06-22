https://static.news.ru/photo/d8afca70-951b-11e9-9dfc-fa163e074e61_1024.jpg Газа Фото: Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины, которому дали название «Мир и процветание».

Данная методика предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в стране за 10 лет.

За этот же срок планируется создать более 1 млн рабочих мест и снизить показатели безработицы до однозначного числа, передаёт RT .

Ранее, как писал News.ru, глава Министерства информации Ирана (спецслужбы страны) Махмуд Алави встретился с делегацией палестинских фракций в посольстве Исламской Республики в Дамаске.