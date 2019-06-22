Американские власти обнародовали план по развитию Палестины, которому дали название «Мир и процветание».
Данная методика предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в стране за 10 лет.
За этот же срок планируется создать более 1 млн рабочих мест и снизить показатели безработицы до однозначного числа, передаёт
Ранее, как писал News.ru, глава Министерства информации Ирана (спецслужбы страны) Махмуд Алави встретился с делегацией палестинских фракций в посольстве Исламской Республики в Дамаске.