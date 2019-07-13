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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, что избежать преждевременной смерти поможет отказ от соли и трансжиров, а также постоянное наблюдение за давлением.

Постоянный контроль собственного давления и доступ к лечению; уменьшение потребления соли; отказ от трансжиров. Эти три интервенции могут спасти от преждевременной смерти около 100 млн людей во всем мире до 2024 года, — заявила Супрун в своём посте.

Ранее News.ru писал, что глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отстранить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. По его словам, она «оставила страну без медицинской помощи».