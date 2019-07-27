Основатель сети частных клиник «Борис» на Украине Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения страны, а министром образования и науки может стать эксперт Сергей Бабак. Об этом сообщил глава избирательного штаба президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
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Как писал News.ru, после победы партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду украинское правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук. В офисе президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ». Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что пост спикера Верховной рады получит глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.