https://static.news.ru/photo/848b51a2-b083-11e9-9116-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Радуцкий Фото: facebook.com/mihail.radutsky

Основатель сети частных клиник «Борис» на Украине Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения страны, а министром образования и науки может стать эксперт Сергей Бабак. Об этом сообщил глава избирательного штаба президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

В интервью изданию «Левый берег» Корниенко подчеркнул, что оба эти претендента были избраны депутатами Верховной рады по спискам «Слуги народа». Он сказал, что у Бабака есть «все необходимые компетенции», а у Радуцкого «точно есть своё видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения».

Как писал News.ru, после победы партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду украинское правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук. В офисе президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ». Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что пост спикера Верховной рады получит глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.